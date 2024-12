La previsió de nevades pot complicar el pont de la Puríssima

Alerta i precaució davant la previsió d’importants nevades i activació de mesures preventives per evitar el col·lapse del país. Són els dos punts més importants de la planificació que Protecció Civil, el servei de Meteorologia i el departament d’Energia, Transport i Acció Climàtica van desglossar ahir. Protecció Civil va comunicar que s’estan fent controls aleatoris als vehicles que entren al país per comprovar que van degudament equipats i poder sortejar el caos circulatori durant el cap de setmana. Carles Miquel, director del departament d’Energia, Transport i Acció Climàtica, va precisar que l’avís groc decretat per al dia d’avui es mantindrà fins demà, moment en el qual s’activarà l’avís taronja, que durarà, aproximadament, fins dilluns a la tarda. El servei de Meteorologia preveu que les nevades i les ratxes de vent que arribaran avui mateix s’intensifiquin notablement a partir de demà a la tarda. Dilluns, el dia que s’intueix més crític, el gruix de neu acumulada podria arribar als 20 centímetres al fons de vall, als 40 als 1.500 metres i superaria el metre en cotes superiors als 2.000 metres.

“No sabem si la gent tornarà a casa dissabte al vespre o allargarà el cap de setmana”

Carles Miquel, Director dep. Energia i Transport





“Durant el cap de setmana es poden adoptar altres mesures de cara a dilluns”

Cristian Pons, Director de Protecció Civil





“Andorra és un país de neu i aquest és el clima que toca en aquest moment. Això no és cap novetat. El que sí que és notícia és que coincideixi amb el pont de la Puríssima. Un pont que implica una important arribada de turistes, la qual cosa també és positiva”, va expressar Miquel. Aquest episodi climàtic “important i advers” s’explica per l’entrada al Principat de vent provinent del nord de França. Quant a les ratxes de vent, aquestes oscil·laran entre els 80 quilòmetres al fons de vall i els 120 quilòmetres als cims. L’afectació a les carreteres serà notable, però “no sabem si la gent tendirà a tornar a casa dissabte al vespre o allargarà el cap de setmana fins diumenge”. Una sortida anticipada de turistes alleugeraria el pronòstic de possible col·lapse. “La previsió meteorològica és la que és i els diferents cossos de l’administració general i dels comuns hauran de posar en pràctica els seus procediments per gestionar la situació”, va afegir Miquel.

Cristian Pons, director de Protecció Civil, va avançar ahir que, davant la previsió de fortes nevades, el comitè d’emergències es va reunir per confirmar l’escenari augurat i analitzar el context global del cap de setmana (temporal i afluència extraordinària de vehicles). La reunió també va servir per acordar entre tots els grups d’actuació (policia, bombers, COEX...) les accions preventives posades en marxa “des d’un bon inici”. “Tots els efectius estan en alerta vista la previsió desfavorable i tenint en compte la combinació d’elements”.

El control a les carreteres serà especialment intens a la frontera: “S’ha decidit verificar, aleatòriament, que els vehicles que entrin al país portin els equipaments correctes [control de cadenes], especialment en el cas dels vehicles que preveuen circular per la zona nord del país, que serà la més afectada, i dels autobusos. Que es creui un autobús enmig de la via té certa complicació”. Protecció Civil, a més, demana a la població que redueixi els desplaçaments, siguin a peu o en vehicle. “És important no col·lapsar la xarxa viària més del que ja ho estarà. En cas d’utilitzar el vehicle propi, cal recordar l’ús obligatori d’equipaments especials”, va indicar Pons. “Recomanem també l’aplicació del teletreball en aquelles activitats en què sigui possible per tal de reduir l’impacte del fenomen.”

El COEX també ha previst una distribució estratègica de les màquines llevaneu per poder netejar els dos sentits de la circulació. Finalment, Pons va informar de l’anul·lació de l’esquí escolar (alumnes de secundària). Ahir, però, no es tenia cap notícia de la cancel·lació o no de les classes lectives: “Durant el cap de setmana es poden adoptar altres mesures de cara a dilluns.”