Equipaments per circular a partir de Canillo i la Massana

Les precipitacions de neu estan complicant els desplaçaments per la xarxa viària. Mobilitat està activant la fase groga des de les sis de la tarda cada vegada a cotes més baixes del país i ja arriba a la General 2 a partir de Canillo i a la General 3 a partir de la Massana, el que limita el pas als vehicles que portin equipaments. I la fase negra per accedir a Arcalís, el que suposa la prohibició per transitar per aquesta zona de la General 3.

Les previsions s'estan complint i la neu cau ha començat a caure des de mig matí ja a les zones altes del Principat. El primer punt on s'ha activat la fase groga ha estat la General 2 per passar pel port d'Envalira pels volts de les 13 hores i poc abans de les 16 hores ha ampliat la fase groga a l'accés a Arcalís. Les imatges de les càmeres de Mobilitat mostren cpm a poc a poc la neu va quedant a la calçada en molts punts de la xarxa viària.

La fase groga al port d'Envalira s'ha activat en un moment de trànsit intens en direcció al Pas de la Casa per la marxa de visitants alertats per l'anunci de França de tancament de la frontera a partir de les 15 hores pel temporal, que ja s'ha fet efectiu.

Les càmeres de Grandvalira han mostrat com nevava al Pas de la Casa des d'abans de les dotze del migdia, quan la temperatura s'ha començat a situar en valors negatius. Les precipitacions de neu s'han iniciat a Soldeu, Canillo, el Tarter i Encamp des de primera hora de la tarda a les cotes altes. I han arribat una mica més tard a Ordino i a les zones més elevades de la Massana.

Meteorologia ha informat passades les 13 hores que la cota de neu anava baixant i se situava en uns 2.200 metres, amb la previsió de seguir descendint i mantenir-se de manera intermitent. El servei ha destacat que "quan es faci fosc les precipitacions s'intensificaran, es generalitzaran i la neu afectarà totes les cotes", en les publicacions a les xarxes socials. Les precipitacions a la resta del Principat han estat inicialment de pluja.