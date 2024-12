El Superior desestima el recurs contra una lletrada i la mare d'una nena abusada

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Una advocada i una mare acusades de xantatge han tornat a quedar absoltes avui després que el Tribunal Superior desestimi el recurs que va presentar un home que va abusar de la filla de l'acusada i va denunciar que havia rebut pressions a canvi de no denunciar els fets.

Segons la part denunciant, la de l’abusador -que va ser condemnat-, les acusades haurien demanat 200.000 euros –100.000 per a la mare i 100.000 per a la filla– per tal de no denunciar l’agressió i que es firmés una carta que “minimitzés els fets”, tal com va explicar l’acusació particular durant la vista a Corts.

El Tribunal de primera instància ja va absoldre a les acusades al juny, però l'home va tornar a insistir en el fet que es condemni a les dones.