Absolta una mare acusada de xantatge a l’abusador de la filla

El Tribunal de Corts va notificar ahir una sentència absolutòria a la mare i la lletrada acusades de xantatge a l’agressor sexual de la filla de la primera. Els fets es remunten al gener del 2016 a Encamp i la presumpta situació de xantatge i amenaces es va perllongar durant gairebé dos anys.

L’abusador va ser un parent llunyà de la família i va cometre l’agressió durant la nit de Reis, en què va realitzar tocaments a la menor per sota de la samarreta. La relació propera entre la víctima i l’agressor, la salut mental de l’agredida i l’estat de salut fràgil de l’esposa de l’abusador van fer que la denúncia formal s’ajornés fins al 2018.

Del judici d’agressions, l’acusat en va sortir condemnat, però, al seu temps, aquest va al·legar que en els mesos previs a la denúncia se’l va coaccionar perquè efectués un pagament de 200.000 euros per evitar, a canvi, la judicialització del cas.

Durant el judici –l’abril passat– per aquesta segona part del cas, la mare de la menor –acusada aleshores– va esgrimir que en cap moment es van produir el xantatge exposat. “No hi ha diners al món que evitessin que jo denunciés el que va passar”, va dir. L’acusat, a més, situava l’advocada de la mare com a còmplice de la coacció.

La Fiscalia demanava un any i mig de presó per a totes dues i la inhabilitació per a la lletrada. La defensa en reclamava l’absolució perquè creia que l’acusació era fruit d’un desig de revenja.