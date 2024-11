Atorgades prestacions socials per més de 3,2 milions en el tercer trimestre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha concedit prop de 3,3 milions en prestacions d'atenció social adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l'exclusió i fomentar l'autonomia en el tercer trimestre, segons les dades publicades per Estadística. La partida més elevada correspon a 2.048.612,87 euros repartits en 1.263 pensions de solidaritat, les que s'atorguen a les persones que reben una jubilació inferior al salari mínim, i entre les quals hi ha 865 dones i 428 homes.

L'informe indica que entre les beneficiaris d'aquestes pensions que complementen l'import que abona la CASS hi ha 311 andorrans, 676 espanyols, 134 portuguesos, 39 francesos i 133 d'altres nacionalitats. Gairebé un 90% etenen entre 65 i 85 anys i i un 0,3% d'ells resideixen a l'estranger.

Els ajuts donats per Afers Socials en concepte de prestacions de solidaritat, per a persones individuals o unitats familiars, han estat de 1.173.452,84 euros amb una mitjana de 362 beneficiaris, dels quals 202 són dones i 159, homes. Un total de 206 ajudes han estat per a andorrans, 91 per a espanyols, 47 per a portuguesos, 5 per a francesos i 12 són per a persones d'altres nacionalitats. El perfil del beneficiari és d'un resident a Andorra la Vella o Escaldes i més de la meitat tenien entre 46 i 65 anys.

Estadística assenyala que els pensions no contributives, les de les persones que no han cotitzat a la CASS, que s'han abonat entre el juliol i el setembre han fregat els 12.000 euros. Els 13 beneficiaris superen els 95 anys i n'hi ha 8 andorrans i 5 espanyols.