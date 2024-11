Afers Socials destina 2 milions a 1.292 pensions de solidaritat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Afers Socials ha abonat quasi 2,1 milions d'euros a les pensions de solidaritat que es donen per completar la jubilació fins arribar al salari mínim durant el segon trimestre de l'any. El total representa un increment respecte als 1,77 milions del mateix període del 2023 i també hi ha hagut un augment del nombre de beneficiaris que ha arribat a 1.292 pels 1.222 de fa un any. Les dades publicades per Estadística indiquen que 867 prestacions han estat per a dones i la nacionalitat majoritària és l'espanyola, amb 678 persones del total, 310 són andorrans, 134 portuguesos, 38 francesos i 131 d'altres nacionalitats. Un 89% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys i Andorra la Vella és la parròquia amb més residents que cobren aquesta prestació.

El recull informa que el Govern s'ha fet càrrec de 13.686,9 euros durant el segon trimestre d'enguany per pagar 14 pensions no contributives, que reben 8 andorrans i 6 espanyols. Tots els beneficiaris tenen més de 95 anys, la majoria són dones i resideixen a Andorra la Vella.

Estadística exposa a més les dades de prestacions de solidaritat del maetix període que s'han atorgar a 358 beneficiaris amb un import total de 1.154.689 euros. Un total de 202 persones són de nacionalitat andorrana, 199 s'han concedit a dones i hi ha beneficiaris de totes les edats, tot i que un 49,5% es concentra entre els 46 i els 65 anys.