El Tribunal Constitucional confirma els 877.466 euros d’indemnització a Genís Besolí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional ha confirmat la indemnització de 877.466,68 euros per a Genís Besolí, el jove que va quedar paraplègic per culpa d’un accident amb un tractor l’abril del 2017 en un club d’hípica de l’Aldosa. Així s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on s'exposa que el Tribunal no ha admès a tràmit el recurs d'empara interposat per la representació processal de la companyia Financera d'Assegurances, SA. Dit recurs es va interposar contra la sentència del passat 25 de juliol dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.

El Tribunal Superior de Justícia va confirmar els gairebé 900.000 euros d'indemnització per a Genís Besolí el passat 25 de juliol, set anys després de l'accident del fill de Joan Besolí -que va coincidir amb l'entrada a presó del pare-.