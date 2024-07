Confirmats els 877.466 euros d’indemnització a Genís Besolí

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justicia va confirmar ahir la indemnització de 877.466 euros per a Genís Besolí, el jove que va quedar paraplègic per culpa d’un accident amb un tractor l’abril del 2017 en un club d’hípica de l’Aldosa. L’advocada Anna Solé, que representava Genís Besolí, va recórrer la sentència del Tribunal de Corts per sol·licitar una compensació més elevada, a l’entorn dels 2,5 milions d’euros que havia demanat en primera instància en considerar que la quantia decidida pels magistrats no abastava tots els perjudicis patits pels jove. La lletrada va explicar que la sentència del Superior ha incrementat la valoració del pretium doloris (el preu del dolor), una indemnització per compensar o reparar els patiments físics o morals patits per la víctima d’una lesió, però que no s’ha traduït en un augment de la compensació econòmica.