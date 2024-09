L’afer de la cantina de l’escola francesa arriba al TC

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entitat de mares i pares que gestionava la cantina de l’escola francesa de Sant Julià fins que al febrer es va declarar en fallida en no poder assumir ni les quitances del personal ni tampoc un crèdit covid ha arribat fins al Constitucional per intentar desencallar el procés. L’Alt Tribunal ha admès estudiar el recurs d’empara que es basa en la presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a l’accés a la justícia, al procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en dret. El que demanen al TC és que insti el Superior a obrir un “procediment concursal per tal que es resolgui la seva insolvència”. I és que fins ara la justícia ordinària no hauria trobat motius per instar la cessació de pagaments i fallida. Fonts de l’extinta entitat van preferir no donar més detalls a l’espera de la resolució del TC.