Alerta per estafes relacionades amb inversions amb criptomoneda

Alerta per intent d'estafes oferint inversions amb criptomoneda

Publicat per Redacció Andorra la Vella

La policia torna a advertir de l'estafa de trucades de telèfons andorrans oferint inversions amb criptomoneda. Estafes on es fa servir l'spoofing telefònic. Un modus operandi que consisteix a trucar a les víctimes, falsejant telèfons d'Andorra perquè semblin legítims i crear confiança, per demanar inversions. En aquest cas, el cos de seguretat demana que no es doni dades ni s'instal·li cap aplicació.

La setmana passada, la policia ja va alertar d'intent d'estafes relacionades amb aquest mètode. Segons apunta la policia, els estafadors utilitzen el número del titular de la línia per "entrar en contacte amb la víctima potencial".