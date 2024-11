Intent d'estafa suplantant telèfons andorrans per robar dades personals i bancàries

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia alerta, a través d'un comunicat, sobre estafes fent servir l'spoofing' telefònic. Un modus operandi que consisteix a trucar a les víctimes, falsejant telèfons d'Andorra perquè semblin legítims i crear confiança, per demanar inversions. Informa el cos que els estafadors utilitzen el número del titular de la línia per "entrar en contacte amb la víctima potencial". Els primers casos es van detectar dimecres al vespre i la persona que trucava s'identificava com a Estefania.

Els estafadors, un cop contactada la persona damnificada, proposaven inversions, per les quals, s'havien de descarregar una aplicació que feien servir per accedir remotament al mòbil. Així doncs, aconseguien tenir accés a les dades personals i bancàries de l'afectat. El cos demana prudència i recomana no facilitar cap dada.