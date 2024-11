240 nous andorrans en el tercer trimestre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha concedir la nacionalitat andorrana a 240 persones durant el tercer trimestre de l'any, de les quals 150 l'han obtinguda amb plenitud de drets. Les altres 90 han estat resoltes amb el reconeixement del dret d'adquisició del passaport a títol provisional fins que la persona interessada acrediti la renúncia a la nacionalitat que tenia fins ara, segons publica Estadística.

L'informe indica que dels 150 nous andorrans amb plens drets n'hi ha 88 que l'han aconseguit per origen i 62 per adquisició. I d'aquests casos hi ha un 77,4% que tenen el passaport del Principat per complir el termini de 20 anys de residència, un 17,7% per haver-se casat amb un nacional del país i el 4,8% restant correspon a "altres motius".

Estadística assenyala que el 56,3% de passaports s'han atorgat a dones i el 43,7% a hores, i un 56,3% dels casos són de persones que han nascuta a Espanya i han renunciat a la nacionalitat d'origen per convertir-se en andorrans. Els passaports concedits per matrimoni han estat un 72,7% per a homes i un 27,3% per a dones.

Les dades més recents de demografia xifren la població en 86.801 habitants a finals d'octubre, dels quals 39.378 són andorrans i 47.423, estrangers.