292 persones obtenen la nacionalitat andorrana en el segon trimestre

292 nous ciutadans andorrans durant el segon trimestre de l'any. Així ho ha fet conèixer el departament d'estadística del govern a través d'una nota de premsa. Cal destacar que, de la xifra total, 147 l'han obtingut amb plens drets, i la resta, 145, ho han fet de manera provisional, a l'espera de renunciar a la nacionalitat anterior.

Si tenim en compte aquelles persones que l'han obtingut amb plenitud de drets, 99 la van adquirir per origen i les altres 48 per adquisició. D'aquestes últimes, gran part (70.8%) han estat adquirides per haver tingut residència durant 20 anys, la resta han estat per matrimoni (18,8%) i per altres motius (10,4%). Si ho dividim per sexes, en les nacionalitats per residència els homes corresponen a un 61,8% del total, mentre que les dones representen el 38,2%. Pel que fa al matrimoni, també els homes representen un percentatge més elevat (55,6%) que les dones (44,4%).