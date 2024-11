La Coordinadora demana un conveni transfronterer contra l'especulació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora de l'habitatge "exigeix", en una de les seves 10 demandes per la manifestació del 6 de desembre a la Seu, que es creï un conveni de cooperació transfronterer, entre el Govern i els ajuntaments del Pirineu, contra l'especulació i pel dret a l'habitatge. Així ho ha anunciat la plataforma en un comunicat aquest matí, on afirma que "aquesta eina compta amb precedents històrics com el Conveni de Madrid, el dels Alps o el de Benelux, i hauria de servir per evitar la falta de cooperació entre administracions que acabin per fer inoperant les polítiques d'habitatge".

En les mesures que demana la Coordinadora, es poden observar vàries referències al projecte de la Llei Òmnibus, on la plataforma "exigeix" que els habitatges buits i d'ús turístic que es mobilitzin, acabin realment al parc de lloguer assequible i on destaca que les demandes urgents estan enfocades en la regulació efectiva del lloguer, en la limitació dels habitatges d'ús turístic, i en l'aturada immediata de tots els desnonaments sense habitatge alternatiu digne i assequible.

Una altra de les demandes destacables, segons la Coordinadora, és la del Registre de Propietat per tal de conèixer "quins són els grans tenidors i especuladors del país que controlen el preu de l'habitatge". A més, reclamen fer de l'Institut Nacional de l'Habitatge "una eina útil per protegir les classes populars davant de trampes i abusos".

La protesta per exigir un habitatge digne organitzada per Pirineu Viu i per la Coordinadora de l'habitatge el divendres 6 de desembre la Seu es farà a les 18 hores, i la Coordinadora, "conscient de la dificultat de la mobilitat al pont de la Puríssima" està valorant disposar d'un autobus per aquelles persones que troben dificultats per baixar amb transport privat.