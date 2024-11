La manifestació per l'habitatge digne del 6 de desembre a la Seu serà a les 18 hores

Convocatòria de la mobilització per l'habitatge impulsada per Pirineu ViuCH

La protesta per exigir un habitatge digne organitzada per Pirineu Viu i per la Coordinadora de l'habitatge el divendres 6 de desembre la Seu es farà a les 18 hores, segons ha fet públic l'entitat andorrana que dona suport a la manifestació. La mobilització es fa en una jornada festiva a Espanya per la celebració del dia de la constitució espanyola i es preveuen actes des del migdia, amb xerrades i jocs per a la canalla a l'Ateneu Alt Urgell, fins a la nit amb els concerts que es prolongaran fins a les dues de la matinada al Poliesportiu de la capital de l'Alt Urgell. Els organitzadors anuncien a més un dinar popular a dos quarts de tres de la tarda i un sopar popular a dos quarts de nou de la nit a l'Ateneu Alt Urgell, entre d'altres activitats.

La jornada de protesta coincideix amb un pont que es preveu de gran afluència al Principat per la celebració a més de la festivitat de la Puríssima. Els organitzadors no han avançat si faran algun tall de carretera que afecti els accessos a Andorra, després del que van fer ahir a la C-16 a Berga.

Programa de la jornada de protesta per l'habitatge del 6 de desembre

La mobilització compta amb el suport del moviment juvenil català Arran, que anima a anar a la manifestació amb el missatge "Acabem amb l'especulació i el mercat de l'habitatge, acabem amb el capitalisme".