Dos anys condicionals per blanqueig per a un narcotraficant espanyol

El tribunal de Corts ha condemnat al membre d'una banda de narcotraficants d'Espanya i la seva dona a dos anys de presó condicionals i una multa de 200.000 euros.

Els dos condemnats se'ls va jutjar el passat mes de setembre per un delicte de blanqueig de diners, i en aquell moment la fiscalia va demanar una pena de presó ferma de 3 anys i una multa de 200.000 euros.

L’home va ser detingut el 2011 i va complir una pena de deu anys de presó a Espanya, a més de ser condemnat a pagar sis milions d’euros per pertànyer a la perillosa banda criminal liderada per Ángel Flores, àlies Casper. La dona, per la seva banda, va ser investigada dins de la mateixa trama, però va acabar sent absolta.