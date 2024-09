Un membre d’una banda de narcotraficants a Espanya és acusat de blanqueig

Un condemnat per narcotràfic i la seva parella van ser jutjats ahir per un delicte de blanqueig de diners. L’home va ser detingut el 2011 i va complir una pena de deu anys de presó a Espanya, a més de ser condemnat a pagar sis milions d’euros per pertànyer a la perillosa banda criminal liderada per Ángel Flores, àlies Casper. La dona, per la seva banda, va ser investigada dins de la mateixa trama, però va acabar sent absolta. Ara tots dos s’enfronten a una pena de tres anys de presó ferma i una multa de 200.000 euros per entrar al país 105.000 euros en metàl·lic relacionats amb les activitats criminals passades de l’acusat, segons va apuntar la fiscal.

Els fets jutjats ahir van passar el desembre del 2010, un any abans de la detenció de l’home, que era conegut com el Bulgaro dins de l’entramat criminal pel qual se’l va condemnar. Llavors, els acusats van viatjar a Andorra dos cops, el primer amb 100.000 euros i el segon amb 5.000, sempre en metàl·lic, amb la intenció de crear un compte bancari i ingressar l’efectiu. Segons la versió de la parella, els diners van sortir dels beneficis que havien aconseguit gràcies a l’empresa de serralleria que comparteixen a Madrid i anaven destinats a la futura educació universitària dels seus fills.

L’home va explicar que els diners es van moure en efectiu perquè “no estaven a cap banc”, sinó que 60.000 euros eren fruit de cobrar les feines de serraller en negre, ja que “molts clients de l’empresa ens demanaven que no els féssim factura”, i la resta van sortir del cobrament d’un deute que tenien entre l’acusat i el seu germà. El motiu pel qual van decidir portar el capital a Andorra va ser que el 2010 la banca espanyola estava sofrint els efectes de la crisi i no consideraven segur ingressar els seus estalvis allà, a més que els bancs andorrans oferien millors condicions per als seus diners, sempre segons els acusats.

La Fiscalia va aportar una altra versió. Tal com es va manifestar al judici, en el moment de crear el compte la parella no va aportar cap document que certifiqués plenament l’origen dels diners, fet que va portar la Fiscalia a relacionar l’ingrés amb l’activitat delictiva de l’home i un intent per eliminar la traçabilitat de l’efectiu per tal de blanquejar-lo. L’acusat va negar en diverses ocasions la seva implicació amb el delicte pel qual se’l va condemnar, al·legant que, tal com es va recollir durant el judici a Madrid, ell no es trobava al lloc dels fets quan es va cometre el crim pel qual se’l va detenir, un robatori de 200 quilos de cocaïna, i que no va rebre cap benefici pel mateix. La fiscal no va comprar l’explicació del Bulgaro i va apuntar que “ningú es posa en una organització criminal per amor a l’art, ho fa per cobrar”, d’aquí els 100.000 euros que la parella hauria intentat blanquejar.

El policia que va redactar l’informe de la causa va remarcar que l’empresa dels acusats havia declarat pèrdues els tres anys anteriors a la creació del compte a Andorra. Per tant, seria incompatible que tinguessin els estalvis suficients per ingressar una quantitat tan elevada, segons va explicar. A més, l’agent va llegir articles de premsa que detallaven el modus operandi de l’organització que liderava en Casper. Als escrits es recollia com els membres de la banda utilitzaven les seves esposes per crear empreses pantalla a través de les quals blanquejaven el que aconseguien amb els seus crims, fet que concordaria amb la creació de la serralleria. L’agent també va apuntar en resposta a una pregunta de la fiscal que el fet de portar una gran quantitat de diners en metàl·lic és una pràctica habitual de la gent que busca blanquejar capital i eliminar-ne la traçabilitat.

La defensa va demanar l’absolució dels seus clients i va apuntar que no s’estava respectant la presumpció d’innocència del seu representat, ja que el seu passat judicial estava afectant el judici actual, segons va denunciar l’advocat.