DA replica a Concòrdia que no hi ha alternativa amb la UE

Després de l’anunci del posicionament contrari i definitiu de Concòrdia a l’acord d’associació, la resta de partits es reubiquen davant d’aquesta posició manifestada dilluns passat, amb claredat, per Pol Barlotomé al programa Parlem-ne, de Diari TV. Demòcrates veu “ambigüitat” en els moviments de Concòrdia des de l’inici del debat sobre l’encaix amb Europa. Andorra Endavant creu que la formació actua amb “incoherència”. El PS evita, per ara, valorar aquesta última declaració (esperen que el partit exposi els seus arguments). Ahir, Cerni Escalé, líder de Concòrdia i cap de l’oposició, va ratificar que la casella del partit és la del no (“amb matisos”, com han reiterat durant els últims mesos). “Mantenim una posició europositiva, però”, va assenyalar Escalé, que també va parlar d’un sí alternatiu a Europa. En aquest sentit, Bartolomé va expressar que són partidaris de trobar “vies alternatives” per relacionar-se amb Brussel·les, com ara acords diferenciats (tal com ha anat fent Suïssa).

“Es van estudiar fins a cinc vies diferents i quatre van quedar descartades” Jordi Jordana, Pres. grup demòcrata

Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, va recordar que les vies alternatives ja van ser explorades deu anys enrere. “Es van estudiar fins a cinc vies diferents i quatre van quedar descartades.” L’itinerari que es va mantenir viu va ser el de l’acord d’associació. Pel que fa a l’emmirallament amb Suïssa, Jordana va subratllar que “Europa ja va dir molt clarament que no volia replicar aquest mena de relació basada en acords puntuals difícilment gestionables”. Així, Jordana va indicar les diferències substancials entre Suïssa i Andorra. Des de DA es busca “privilegiar un acord estable que beneficiï el país i aquest acord és el text negociat, que respecta les nostres especificitats i inclou un reconeixement del país. Cada vegada que interessi solucionar una cosa no podem anar a demanar ajuda. No sé si és una actitud creïble davant la UE. Ens ho hauran d’explicar”. Quant a la resposta de DA al posicionament de Concòrdia i l’exposició dels arguments del no, Jordana va assegurar que els partits del pacte d’estat per a l’acord d’associació estan “esperonats” per fer campanya i que aquesta “s’intensificarà” un cop se sàpiga si el pacte és mixt o no.

“Concòrdia actua amb incoherència. Nosaltres hem estat clars des del principi” Carine Montaner, Líder d’Andorra Endavant

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, considera que Concòrdia actua amb “incoherència” des de l’inici del debat sobre l’encaix amb la Unió Europea. “Escoltem amb respecte les declaracions dels companys, però no en fem cas”. Montaner creu que el partit es mou en funció de la temperatura del carrer i sosté que el seu electorat està desorientat per “l’ambigüitat”. “Nosaltres hem estat clars des del principi.”

CONCÒRDIA: EXPERTS I ARGUMENTS DETALLATS Concòrdia realitzarà una primera conferència per exposar la seva posició amb detall el 2 de desembre a Escaldes. En aquest cas, s’abordarà la perspectiva econòmica del pacte amb la Unió Europea. El partit ha convidat l’economista català Miquel Puig –un dels seus assessors col·laboradors– a participar-hi. Altres convidats de Concòrdia en futures conferències seran Takis Tridimas, professor de Dret al King’s College de Londres, i Andrea Ott, catedràtica de Dret Internacional a la Universitat de Maastricht i especialista en acords d’associació.

Cerni EscaléFernando Galindo