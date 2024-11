‘No’ definitiu de Concòrdia a l’acord amb la Unió Europea

Concòrdia ja se situa de manera ferma i clara a la casella del no a l’acord d’associació. Així ho va expressar ahir el conseller general, Pol Bartolomé, al programa Parlem-ne de Diari TV. Bartolomé va precisar que l’oposició del partit al pacte amb la Unió Europea conté diferències respectes d’altres posicionaments contraris més rotunds: Concòrdia sempre ha parlat d’un no amb “matisos”. El posicionament del partit és unànime, segons el conseller. “La posició de Concòrdia des de les darreres eleccions fins ara ha estat contrària a l’acord d’associació tal com ha estat negociat. Ara bé, quan ets conscient de la responsabilitat política que ocupes, saps que has de precisar els teus arguments”. La formació –va explicar Bartolomé– obre ara un període per explicar quina és la seva proposta alternativa (la formació anunciarà pròximament).

Bartolomé sosté que “és factible explorar vies de relació alternativa amb Brussel·les” fora de l’acord d’associació. Els objectius d’aquest altre tipus de vinculació més independent serien principalment dos: afavorir el diàleg directe amb les institucions europees per garantir l’ajuda en una hipotètica futura crisi i participar dels programes de finançament europeu. En aquest sentit, Bartolomé va capgirar el concepte del no amb matisos per passar a parlar d’un sí alternatiu a l’embrancament amb la Unió Europea.

“Quan ets conscient de la teva responsabilitat, cal precisar els arguments”

Pel que fa a la resposta de Brussel·les a una contraproposta d’Andorra per estrènyer les relacions de manera més específica i menys global, Bartolomé va mostrar-se optimista i va exposar el cas suís: “L’acord negociat és un pacte per entrar al mercat interior europeu. Si després de rebutjar-lo, tornem a demanar-ne l’entrada, Brussel·les ens remetrà al text consensuat. Per contra, el 2021, Suïssa va trencar la negociació d’un acord molt similar al nostre i posteriorment va poder establir relacions amb la Unió Europea a través de tres acords diferenciats que incideixen en les disposicions institucionals que regulen les relacions bilaterals, la participació de Suïssa en el fons de cohesió comunitari i un acord per la participació en els programes de finançament. És un antecedent que hem de tenir sobre la taula: després de dos anys del seu no, Suïssa ha pogut tancar tres acords”.

“És un error frivolitzar la legislatura reduint-la a un únic debat”

Malgrat tot, el conseller va reconèixer el “pes econòmic” del país alpí, que el col·loca en un lloc favorable per a la negociació. “En el cas d’una victòria del no, Andorra té el deure d’explorar altres models de participació en el mercat europeu. Una participació que se centri en altres sectors, més enllà de la construcció i el turisme”, va afegir Bartolomé, que creu que cal apostar per la “diversificació” de l’economia i desenvolupar àmbits de valor afegit: “És la via que hem d’explorar”.

“És factible explorar vies de relació alternativa amb Brussel·les” Pol Bartolomé, Conseller de Concòrdia

Bartolomé va demanar, a més, durant l’entrevista, un debat “serè i aprofundit” entorn d’una qüestió “transcendental” per al país i va remarcar que cal allunyar-se de postures d’intoxicació “partidista”. Quant a la convocatòria d’eleccions després del referèndum, el conseller de Concòrdia va indicar que el partit és contrari a un avançament electoral si queda camí legislatiu per recórrer al Consell General i el Govern té un projecte clar: “És un error frivolitzar les legislatures reduint-les a un únic debat. Els ciutadans ens van escollir per atendre grans responsabilitats i encara cal promoure mesures transcendentals en matèria de pensions, urbanisme, educació o salut més enllà de l’acord”.