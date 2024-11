Martín Blas acusa Eugenio Pino d'haver filtrat els suposats comptes dels Pujol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'excap d'Afers Interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, ha apuntat que va ser l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i no ell, qui va filtrar al diari espanyol El Mundo, una captura de pantalla sobre suposats comptes dels Pujol a Andorra. Martín-Blas ha tornat a declarar aquest matí a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya del Congrés dels Diputats espanyol, afirmant que molts dels informes de la Unidad de Delitos Económicos Financieros (UDEF) que afectaven Catalunya es manipulaven amb finalitats polítiques.

Martín Blas també ha situat l'inici de l'operació Catalunya en una reunió que va tenir lloc al voltant del 21 de setembre de 2012, a la qual va assistir l'actual vicesecretari del Partit Popular, Esteban González Pons. L'excap de la policia ha assegurat que mitjans com El Mundo i Ana Rosa Quintana, participaven en l'estratègia mediàtica per difondre les informacions falses.

La setmana passada, Martín Blas va comparèixer davant la comissió d'investigació per aportar informació sobre el cas, i per afirmar que va destruir el document amb els comptes de la família Pujol a BPA perquè "No valia res", va afirmar l'excap d'Afers Interns de la policia espanyola.