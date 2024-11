Martín Blas afirma que va destruir la informació dels Pujol de BPA

Verificat per

Verificat per

Publicat per

L’excap d’assumptes interns Marcelino Martín Blas es va desvincular de l’operació Catalunya i va defensar que va destruir el document amb els comptes de la família Pujol a BPA a la comissió del Congrés dels Diputats espanyol que intenta aclarir el funcionament de les clavegueres de l’Estat.

“No valia res. El vaig destruir.” Amb aquestes paraules va definir l’excomissari les seves accions amb la quartilla groga amb els comptes i els fons de la família Pujol al banc que l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra Joan Pau Miquel li va entregar el 2014. Segons informa el mitjà espanyol El Correo Gallego, en el document constava que la família de l’expresident de la Generalitat tenia un milió de pessetes al Principat.

Miquel sosté que l’entrega es va fer sota amenaces, un fet que ahir Martín Blas va desmentir en seu legislativa. De fet, l’antic responsable de BPA ha denunciat, i s’investiga en un tribunal del país veí, com l’excomissari va participar en el xantatge que van sofrir els amos del banc per facilitar els comptes dels Pujol, després publicats a El Mundo. Unes acusacions que l’excomissari va negar, però el que és innegable, tal com recull el diari Ara, és que la filial espanyola de BPA, Banco Madrid, va acabar tancant al cap de poc que se’l vinculés amb el blanqueig de diners del terrorisme internacional.