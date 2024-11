Pirineu Viu talla amb una seixantena de persones la C-16

La plataforma Pirineu Viu va tallar la C-16 a l’altura de Berga, la qual cosa va provocar en un tram de la concentració fins a vuit quilòmetres de cua des de Cercs. Unes seixanta-cinc persones es van reunir a la plaça Gernika de Berga per mobilitzar-se i bloquejar un dels principals punts d’accés a la Cerdanya per als turistes.

Sota el lema “És territori de vida, no és territori de pas”, els manifestants van denunciar la inversió que s’està fent en unes carreteres que “cada cap de setmana queden bloquejades per la gent que puja al Berguedà o a la Cerdanya”, va lamentar el portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol. La convocatòria estava prevista per a les 16.30, però finalment el tall es va produir sobre les 17 i va acabar una hora després.

L’acció d’ahir també va servir de preàmbul de la manifestació del 6 de desembre a la Seu per reivindicar un habitatge digne a tota la zona dels Pirineus. Lavaquiol va aprofitar-ho per fer una crida a la participació dels andorrans a la protesta i els va animar a “baixar un dia a la Seu, per tal d’evitar haver de baixar-hi a viure”, tal com resa el lema de la manifestació programada en un dia festiu al calendari espanyol i que, justament, cau en divendres. Cal recordar que un dels organitzadors de la manifestació del dia 6 és la Coordinadora de l’Habitatge.