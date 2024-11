Els fons de les pensions perd 12 milions a l'octubre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les previsions electorals d'una possible victòria de Donald Trump, que finalment s'ha produït, han provocat la caiguda del fons de les pensions de la CASS a l'octubre en 11,82 milions, segons el balanç publicat avui. La guardiola de reserves per a pagar jubilacions estava registrant aquest any xifres rècord amb creixements mensuals que havien elevat a 1.794,42 milions d'euros el fons a final de setembre. L'evolució negativa del mes passat ha reduït l'acumulat a 1.782,6 milions.

L'informe mensual del Fons de Reserva de Jubilació indica que la baixada de la rendibilitat a l'octubre ha estat del 0,66% i es detalla que les bones dades de marcroeconòmiques dels Estats Units i l'efecte del possible triomf del candidat republicà han generat el negatiu en la renda fixa perquè Trump és partidari de polítiques generadores d'inflació com proteccionisme i baixades d'impostos. El rendiment de la renda variable també s'ha vist penalitzat "per l'expectativa d'una nova guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i per les decepcions en els resultats d'algunes empreses", analitza l'informe.

El posicionament de la cartera d'inversions del fons de pensions dels assegurats de la CASS es divideix en un 61,4% en renda fixa i monetària, un 30% en renda variable i un 8,6% en altres actius. La cartera acumula una rendibilitat del 5,35% aquest any i es destaca que la rendibilitat a llarg termini del fons superar la inflació andorrana, com fixa la llei, ja que des del 2012 l'IPC acumulat és del 22,49% i la rendibilitat del fons, del 37,95%. El rendiment de les inversions en els últims dotze mesos ha assolit un 12,2%, segons especifica l'informe.