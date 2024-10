Els fons de jubilació s'enfila a 1.794 milions amb 26,7 milions sumats al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La guardiola de les pensions ha tornat a créixer al setembre. El fons de reserva de jubilacions assoleix un nou rècord amb 1.794,42 milions acumulats gràcies als 26,75 milions que s'ha aconseguit per les inversions del setembre, segons les dades publicades avui. Els resultats positius han estat possible per la rendibilitat del fons que suma un 6,06% aquest any, amb un 1,08% durant l'últim mes. Els gestors del fons de la CASS afirmen que "haver incrementat l'exposició en renda variable, en un entorn favorable, està sent positiu".

L'informe mensual indica que la rendibilitat respecte a la inflació andorrana des de 31 de desembre del 2012 ha estat del 38,88 mentre que l'acumulat de la inflació en aquest període és d'un 22,13%.