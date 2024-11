Concòrdia vol sancionar als propietaris que simulin l’ocupació d’un habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia, respecte a les esmenes a la llei òmnibus, ha proposat establir unes sancions, que vagin dels 20.000 fins als 50.000 euros, segons el valor de l'immoble, pels propietaris que simulin l'ocupació del seu habitatge i evitin que aquest entri en el règim de cessió obligatòria temporal de pisos buits. Per aquest motiu, el grup "insisteix" a dotar l'administració pública de les eines necessàries per a dur a terme inspeccions periòdiques per comprovar el consum energètic real dels immobles que se sospita que estan buits.

Respecte a la inversió estrangera, el partit remarca que una de les esmenes més rellevants és la de limitar a un únic habitatge el nombre màxim que un inversor forà pot comprar al Principat, i ara afegeix que el ministeri competent denegui l'autorització d'inversió estrangera quan aquesta pugui perjudicar l'interès general, i fixar un topall al nombre màxim de permisos que es puguin atorgar anualment.

En l’àmbit d’immigració, la formació proposa que els treballadors temporers puguin obtenir un permís de residència i treball en la renovació del seu primer contracte, en el cas que l’empresari que els hagi contractat vulgui prorrogar-lo, amb l'objectiu, remarca Concòrdia, que les empreses puguin fidelitzar els treballadors temporers.

Concòrdia ha presentat un total de 61 esmenes al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge. 54 d'aquestes, van ser presentades en una presentació pública al mes de setembre, on la formació va considerar, i continua considerant, que les mesures que ha presentat el Govern són "clarament insuficients i cosmètiques".