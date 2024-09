Concòrdia vol limitar els permisos d’accés al país que atorga el Govern

Concòrdia va presentar ahir al matí el full de ruta de les esmenes a la llei òmnibus, les quals ascendeixen fins a 54, i, com ja va avançar, ha esmenat tots els punts calents de la proposició de llei del Govern. Per començar, en immigració, vol limitar per llei les autoritzacions a la quota general –les temporals queden excloses– que el Govern atorga amb un percentatge sobre la població total dels permisos de residència i treball (2%), per compte propi (0,25%) i passius (0,15%).

Segons els càlculs del partit, el 2023 s’haurien d’haver concedit només un terç dels permisos de residència i treball –5.009 va donar el Govern enfront de 1.702–, un quart de les residències sense treball o passives –600 enfront de 127– i un 85% dels permisos per compte propi –250 enfront de 212. A més, pel que fa als permisos de residència i treball, “volem que es prioritzin les ordres de reagrupament familiar per assegurar la millor cohesió social”, va apuntar el president parlamentari del partit, Cerni Escalé, acompanyat del conseller general Pol Bartolomé.

Pel que fa a la inversió estrangera, la formació vol reduir a la meitat la proposta de l’executiu de limitar la compra d’immobles per part d’estrangers, situant-se en un únic bé. Ho proposen sota el paraigua d’un topall màxim de metres quadrats disponibles per adquisició al mercat d’aquest col·lectiu. “L’any passat es van vendre 500.000 metres quadrats de superfície de béns immobles a estrangers”, va apuntar Escalé, que defensa que la mesura de limitar la quantitat d’immobles que poden adquirir no ataca “el problema de fons”, perquè “el 90% d’estrangers compren només un immoble”. En vista d’aquesta situació, advoquen per limitar a 100.000 els metres quadrats de venda al mercat per a forans. També volen crear zones d’exclusió de compra de béns a estrangers, sobretot d’aquells immobles que estan en indrets més cèntrics de les parròquies per evitar que estiguin buits.

Tanmateix, quant a l’habitatge, al·leguen que la mesura de la cessió forçosa dels pisos buits està poc definida perquè “Govern està regulant la intervenció més agressiva cap a la propietat privada en només nou articles”, va esmentar Escalé, que va afegir que la reflexió de l’administrador va estar “poc madurada” i que li falta “més consistència”. Amb els allotjaments turístics aposten per posar fi a l’anomenat lloguer de temporada i es fixen convertir per llei que si un arrendament supera els 90 dies de contracte ja esdevingui un lloguer del mercat. “Celebrem les mesures ambicioses del Govern en aquest àmbit”, va articular Bartolomé, que demana una “redefinició de l’allotjament turístic” perquè molts habitatges d’ús turístic esdevenen de temporada a l’hivern.

Quant a la carpeta de fiscalitat, el partit de la minoria critica que Govern hagi reduït el marc fiscal de les plusvàlues per la compravenda immobiliària situant-se en el 10% amb les transaccions de fins a dos anys des d’ençà que s’és propietari quan a l’abril el Govern va anunciar que seria del 15%. Ells proposen augmentar-la fins a un 25% en el termini dels dos anys i també volen augmentar l’impost de la transmissió patrimonial (ITP) del 4% al 10%.

PUNTS CLAU

1 LIMITAR ELS PERMISOS D’ACCÉS AL PAÍS

Volen limitar les autoritzacions a la quota general dels permisos de residència i treball, per compte propi i passius amb un percentatge sobre la població total.

2 ACOTAR LES COMPRES DE PISOS A FORANS

Limitar a 100.000 els metres quadrats de venda d’immobles per a forans basant-se en el fet que el 2023 les compres del col·lectiu va ser cinc vegades la proposada.

3 ZONES D'EXCLUSIÓ DE VENDA DE BÉNS A ESTRANGERS

La formació vol situar zones d’exclusió per a l’accés d’estrangers a béns immobles, que sobretot s’ubicarien a indrets cèntrics de les parròquies.

4 APUJAR LES PLUSVÀLUES AL 25%

Incrementar les plusvàlues immobiliàries d’aquelles transaccions de menys de dos anys fins al 25%, no amb el 10% que proposa Govern, i l’ITP del 4% al 10%.

5 REDEFINIR ELS ALLOTJAMENTS DE TEMPORADA

Posar fi a l’anomenat lloguer de temporada i convertir per llei que si un arrendament supera els 90 dies de contracte ja esdevé un lloguer del mercat.