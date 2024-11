Admesa a tràmit la querella de la mare del jove del CBD contra dos policies

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La batllia ha admès a tràmit la querella formulada per la mare del jove del CBD contra dos policies, acusant-los d'omissió del deure de persecució de delictes. Així ho ha decidit el batlle Eduard Canut, on a l'aute corresponent exposa que s'investigui la presumpta infracció penal i informa que es pot interposar recurs d'apel·lació contra la no admissió a tràmit de la querella en el termini de cinc dies davant del Tribunal de Corts.

La mare del jove, Mercedes Chamorro, acusa els agents de no haver investigat l’activitat de venda de cannabidiol (CBD) al país, el mateix compost pel qual el seu fill, Adrián, està sense llibertat amb presó preventiva.