La mare del jove del CBD es querella contra dos policies

La mare del jove empresonat des de fa 13 mesos per possessió de CBD ha presentat una querella contra agents de la policia per omissió de deure en la persecució de delictes. Mercedes Chamorro acusa els agents de no haver investigat l’activitat de venda de cannabidiol (CBD) al país, el mateix compost pel qual el seu fill, Adrián, està sense llibertat amb presó preventiva.

Segons la querella, el dia 4 d’abril, la mare d’Adrián es va adreçar a les oficines centrals de la policia per presentar una denúncia. En aquest moment, havia visitat el seu fill al centre penitenciari, condemnat per transportar CBD, substància que es pot comprar legalment a Espanya i molts altres països per a finalitats terapèutiques. Adrián, que pateix epilèpsia, utilitzava CBD com a tractament.

Durant l’atenció policial, la dona va mostrar productes de CBD adquirits a Andorra, expressant la seva indignació pel fet que la substància es pogués vendre lliurement al país mentre el seu fill estava empresonat per tenir-la. La querellant assegura que l’agent que la va atendre va reconèixer la dificultat de distingir entre marihuana i CBD, tot afirmant que l’endemà hauria de contactar amb el director de la policia.

Els dies posteriors, la mare va seguir els passos suggerits per l’agent i va demanar parlar amb el director. El dia 11 d’abril va tornar a les dependències policials per insistir en la seva denúncia, durant la qual afirma que va parlar amb un agent que va suposar que era el director del cos, que li va dir que si havia comprat el CBD a Andorra “era perquè és legal”, i va afegir que “el meu fill portava marihuana, al que jo li vaig indicar que no era cert, portava CBD comprat lícitament a Espanya, dient-li que jo també en venia al meu comerç”. No obstant això, i tot i haver fet constar la seva declaració, manifesta que no es va permetre la formalització de cap denúncia. Mercedes assegura que “l’agent de policia em va dir que hauria d’educar millor el meu fill, que quants pederastes i violadors el miren als ulls i li diuen que no són culpables, i ja cansada d’aquesta conversa li vaig respondre que el meu fill està molt ben educat i vostè no l’ha de jutjar”.

La querella, presentada davant els tribunals, acusa els agents d’omissió de deure en la persecució de delictes (article 405 del Codi Penal). Segons la legislació, els funcionaris tenen l’obligació de perseguir i investigar qualsevol activitat que pugui constituir un delicte. El delicte, que pot implicar fins a dos anys d’inhabilitació per a càrrecs públics, es fonamenta en la falta de diligència dels agents per iniciar una investigació sobre la possible activitat delictiva denunciada, cosa que, segons Chamorro, posa en evidència una actuació omissiva de les autoritats andorranes. La mare del detingut reclama també responsabilitat civil per part dels agents i sol·licita l’embargament preventiu de béns i comptes bancaris dels funcionaris implicats.

Per a la dona, el fet que el seu fill estigui empresonat per una substància legalment disponible per a la venda reflecteix una contradicció i, segons la querella, una possible injustícia que mereix una revisió judicial i penal. La denúncia va ser entrada el 22 d’octubre, un dia abans de la vista oral, i s’espera que els tribunals determinin la responsabilitat dels agents en relació amb les seves obligacions de perseguir el delicte i les implicacions per a la venda de CBD al país. En la querella es demana que s’idetifiquin els policies i es deixa constància que no li van acceptar interposar una denúncia, i que només a través del Tribunal de Corts, la policia li va lliurar una constància.

LA CASS COBRIRÀ ELS MEDICAMENTS AMB CANNABIDIOL La CASS finançarà els medicaments amb el principi actiu del cannabidiol per al tractament complementari dels malalts d’epilèpsia, segons va informar el BOPA al butlletí d’ahir dimecres. El fàrmac es pot adquirir per compte propi, no obstant, perquè la CASS el cobreixi, segons es recull, s’han de complir una sèrie de requisits: pacients majors a partir dels dos anys que siguin resistents a tres fàrmacs antiepilèptics diferents; el medicament ha de ser prescrit per un metge especialista en neurologia, neuropediatria o pediatria hospitalària; valoració inicial individualitzada per part de la comissió de medicaments d’alta complexitat; valoració de l’eficàcia del tractament cada sis mesos, si en aquest període de temps les convulsions no han disminuït almenys un 30%, se suspendrà el tractament.



Segons l’Hospital Clínic, s’ha evidenciat que el cannabidiol té eficàcia en el control de crisi de la síndrome de Dravet i la síndrome de Lennox-Gastaut. Són dos tipus d’epilèpsia amb crisis de diversos tipus, que són freqüents i que solen tenir poca resposta a la medicació, l’anomenen epilèpsia refractària.