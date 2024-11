Govern ha detectat una desena d'ossos aquest 2024

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Al voltant d'una desena d'ossos s'han identificat que han estat en el país aquest 2024. Així ho ha explicat aquest dijous el Cap d'Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Jordi Solà de la Torre, en la conferència 'Història recent de l'os bru a Andorra'. L'expert ha explicat que hi ha confirmats set ossos identificats genèticament que han fet incursions pel país, però també n'hi hauria un parell més que no estan identificats científicament. Hi hauria un vuitè exemplar perquè "va acompanyat d'una femella i després se n'ha detectat el pas de dos més que no sabem si ja s'havien identificat perquè no es va poder fer", ha indicat el cap de la unitat de Fauna. Entre aquests destaca en Tuc, un mascle de vuit anys que ja fa "un parell d'anys que entra" i aquest any també ha entrat "diverses vegades", ha afirmat Solà.

No s'ha registrat cap atac a bestiar, però sí que es va produir un incident amb un gos a prop del Comapedrosa a principis de setembre provocant ferides molt lleus a l'animal domèstic a causa d'una urpada.

La zona del nord d'Andorra és on es detecten els mamífers omnívors, especialment entre Canillo Ordino i la Massana. "El trobem de passada, entra i surt, però no es queden fixos dos o tres mesos en un lloc", destaca Solà. Tampoc és probable que s'hi instal·lin en algun espai del país per hivernar perquè "busquen zones tranquil·les" i precisament el Principat és una "zona molt concorreguda perquè n'hi hagi de forma estable" per la densitat de població i l'oci que se'n fa de la muntanya, relata Solà.

El 2023 es van comptabilitzar una vuitantena d'ossos en el Pirineu i de cara el futur s'espera que la població vagi en augment. "La població anirà pujant, per tant, sí que pot ser que sigui més habitual que hi hagi gent que vegi un os", apunta l'especialista, que agrega que ens "haurem d'acostumar".

El seguiment que se'n fa des de la Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat és a través de fototrampeig o amb paranys de pèl, pel qual en fregar-se en aquests punts es recullen mostres genètiques per saber quins exemplars s'han mogut pel país. També es fa un seguiment directe mitjançant l'observació de petjades o amb els avisos que donen els ciutadans. Un cop acaba l'any es reuneixen amb les diferents administracions del Pirineu que disposen d'ossos per recomptar-los i fer-ne el seguiment.