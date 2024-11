Desmantellat un pis on s'exercia la prostitució arran de la detenció de la dona amb droga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Desmantellat un pis on s'exercia la prostitució arran de la detenció d'una jove, de 24 anys, amb 44 grams de tusi, tal com ha avançat el Diari. La policia ha emès un comunicat on relaciona l'arrest amb aquesta activitat, que ha acabat amb la detenció d'una altra dona de 38 anys, que segons el cos seria qui afavoria la prostitució i també s'hi dedicaria.

El comunicat de la policia recull que, després de la detenció de la dona dilluns a la frontera del riu Runer, de seguida van sospitar que podria estar relacionat amb la prostitució. Dimarts es va procedir a l'arrest de l'altra dona, que practicava aquesta activitat a un apartament turístic situat a Escaldes-Engordany. L'immoble estava llogat a nom de la dona de 38 anys i durant l'escorcoll es van trobar "diversos elements" que demostraven l'activitat il·legal. Informa el cos que la investigació continua oberta i encara hi podrien haver més detencions. També se sospita que la droga podria ser per als clients.

La tusi es coneix popularment com a cocaïna rosa, no obstant, informa la policia que es tracta d'una barreja de diverses substàncies i, en aquest cas, va donar positiu en èxtasi.