Detinguda una jove amb cocaïna rosa amagada al seient del bus

La policia va detenir dilluns passat una jove colombiana de 24 anys per possessió de droga, concretament duia 44,4 grams de cocaïna rosa –també coneguda com a tusi– i tres grams de marihuana en un pot petit. Els agents destinats a la frontera hispanoandorrana van inspeccionar un autobús de línia regular per fer el control habitual i van sospitar d’una jove. En una primera ullada van trobar un pot amb marihuana amagat entre el seient i la paret de l’autocar.

Els agents van recelar per diversos motius. Un, que no portava equipatge i només una bossa; l’altre, que només havia comprat un bitllet de Barcelona a Andorra i cap de tornada, tot i que no és resident al país. La noia viatjava sola, però segons fonts properes a la policia feia dies que rondava per Andorra. La policia va fer una segona inspecció i va trobar una bossa sota el seient on estava amagada la cocaïna. S’ha de remarcar el detall que en aquesta ocasió no va actuar el gos de la policia entrenat per detectar estupefaents. La detenció es va produir dilluns pels volts de les cinc de la tarda.

Es tracta d’una quantitat important per a Andorra. Si el batlle el considera un delicte d’introducció i venda de cocaïna la pena podria arribar als dos anys de presó. La investigació continua oberta i no es descarta alguna nova detenció.

La investigació haurà d’aclarir si aquest tusi estava destinat al consum d’alguna persona per encàrrec o bé a un traficant per vendre’l al mercat negre. Tot apunta que la jove feia de mula, utilitzada pels traficants per reduir el risc de ser capturats ells mateixos i, alhora, obtenir el major benefici econòmic.