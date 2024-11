Presó provisional i sense fiança per la mare acusada per la mort de la seva filla

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell ha acordat, aquest matí, decretar la presó provisional comunicada i sense fiança per la mare detinguda per la mort de la seva filla a Coll de Nargó la setmana passada. El jutjat ha comunicat que la causa està oberta per un delicte d'homicidi o assassinat, que es concretarà a mesura que avanci la instrucció.

Després de la declaració als jutjats de la Seu, la comitiva judicial juntament amb els advocats, s'han desplaçat al lloc dels fets, a la localitat catalana de Coll de Nargó, per fer una reconstrucció del crim. Segons informa el diari Segre, aquesta ha començat al lloc on la dona va baixar de l'autocar.

La mare ha passat aquest matí a disposició judicial, on se l'acusa per la mort de la seva filla, que, segons han corroborat diversos testimonis recollits pel Diari, hauria estat per la ingesta de pastilles.