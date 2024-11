La mare hauria causat la mort de la filla amb la ingesta de pastilles

La principal línia d’investigació que segueixen els mossos d’esquadra en relació amb la mort de la nena andorrana presumptament a mans de la seva mare a Coll de Nargó es fonamenta en la ingesta de pastilles, tal com corroboren diversos testimonis recollits pel Diari. De fet, la mare també hauria ingerit sedants per llevar-se la vida. El cos de la petita va ser trobat en un barranc al costat de la granja de la localitat urgellenca on la mare s’hauria dirigit amb la filla amb la intenció d’amagar-se totes dues. Aquest indret, prop del cementiri del poble, és el mateix lloc on va conduir els dos agents del cos policial veí que la van localitzar. La detinguda passa avui a disposició judicial.

Les banderes de casa comuna a mig pal en senyal de dol.Fernando Galindo A poc a poc es va sabent el trencaclosques que envolta la tragèdia pel presumpte assassinat de la nena de sis anys veïna de Sant Julià de Lòria a mans de la mare, també andorrana. Va ser l’àvia qui divendres va denunciar a la policia la desaparició de les dues, amb la sospita de la intenció de fugida d’Andorra perquè faltaven els dos passaports al domicili familiar –però no cap maleta amb roba de les dues. De fet, fonts coneixedores de la situació familiar i mental de la mare declaren que va ser considerada una desaparició d’alt risc, donat l’estat psicològic de la progenitora, al·legant que la nena estava “en perill” prop de la mare i que, per prevenció de la menor, era urgent retornar-la amb l’àvia. L’ALARMA ES DONA DISSABTE Tal com va informar l’edició d’ahir el diari Segre, l’alarma per la cerca i captura de l’adulta es va donar des de l’hotel Betriu de Coll de Nargó, des del qual es va avisar els mossos d’esquadra després que la mare entrés al local. Segons va explicar la propietària, Rosa Armengol, al mitjà català, “la dona va entrar a comprar dues ampolles d’aigua i va demanar informació sobre l’autobús que anava a Organyà”. La dona anava sola i li va explicar a Armengol que havia arribat a Coll de Nargó amb autobús dijous. En aquell moment, Armengol explica que “vaig lligar caps amb la informació que ens havien donat prèviament els mossos que buscaven una dona i la seva filla”, i va alertar el cos policial, que la va detenir al costat de l’hotel amb la intenció d’agafar l’autobús cap a l’altra localitat urgellenca. En ser detinguda, hauria confessat el crim i va portar els dos agents dels mossos d’esquadra al lloc on restava el cos de la filla. Segons apunten fonts coneixedores de la família, era mare soltera. Alguns testimonis confirmen que dissabte un vehicle amb matrícula andorrana, del qual van sortir dos adults i un infant, va recórrer el poble amb una fotografia de la menor preguntant als veïns si l’havien vista. La dona no tenia cap relació ni lligam amb el municipi alturgellenc. Cal recordar que el lloc on es va trobar el cos de la petita és en una bardissa d’una granja allunyada del poble. Concretament, la granja se situa entre el parc de bombers voluntaris de Coll de Nargó i el cementiri de la localitat. Després de ser detinguda, la mare va ser duta a la comissaria de la Seu d’Urgell, on s’espera que passi a disposició judicial durant el dia d’avui. DOL A SANT JULIÀ El comú de Sant Julià va emetre ahir un edicte pel qual es declarava el dol comunal per la defunció de la petita i s’informava que les banderes exteriors dels edificis de l’administració comunal romandran a mig pal i les banderes interiors portaran crespó negre. La menor era membre de la Coral Rocafort, en la qual tenia un paper molt actiu, i anava a l’escola andorrana laurediana, a segon curs. CRONOLOGIA 1. La fugida de la mare i la filla va succeir dijous La mare va fugir amb la filla dijous en bus cap al Coll de Nargó. S’hauria amagat amb ella en una granja i allà hauria sobremedicat la petita, provocant-li la mort. 2. L’endemà l’àvia denuncia la desaparició L’àvia de la criatura i mare de la progenitora va alertar a la policia en veure que cap de les dues hi era i que faltaven els passaports. 3. Els mossos detenen la mare dissabte Els mossos van detenir la mare dissabte després de l’avís d’un establiment del poble que la va reconèixer en entrar-hi. Tenia la intenció d’anar cap a Organyà.