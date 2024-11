Sindicatura atorga la tercera pròrroga d'esmenes de la llei òmnibus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El termini per presentar esmenes a la llei òmnibus finalitzarà el 15 de novembre a les 13.30 hores, segons publica el Butlletí del Consell General. La data respon a la tercera pròrroga que ha atorgat la Sindicatura a petició de la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner.

La líder d'AE va justificar la demanda de la nova pròrroga per poder tancar la ronda de contactes amb els actors econòmics i socials que estan fent per proposar modificacions al text del Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge que ha presentat el Govern.