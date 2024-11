Andorra Endavant vol una tercera pròrroga per a la llei òmnibus

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari d’Andorra Endavant va entrar divendres la demanda per a una tercera pròrroga al projecte per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. La petició ha de ser validada per la Sindicatura, encara que la presidenta del grup, Carine Montaner, va explicar ahir que el síndic li va assegurar verbalment que “ho veia factible” i pensem que no hi haurà cap problema.