Comencen les obres de construcció del Centre de Salut Mental de l'Alt Pirineu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció del nou Centre de Salut Mental de l'Alt Pirineu s'han iniciat avui amb la signatura de l'acta de replantejament, com informa el Bisbat d'Urgell a través d'una nota de premsa. Les remodelacions es faran a l'ala esquerra de l'edifici i, segons s'exposa, es rehabilitarà una superfície de 5.800 m2 i una altra d'urbanització exterior de 4.900 m2. S'estima que el temps de durada d'aquestes sigui d'uns 18 mesos i la inversió realitzada és de 11,7 milions d'euros.

Com recull l'escrit, el Centre oferirà serveis com l'hospitalització polivalent d'adults o la hospitalització infanto-juvenil. També serà un hospital de dia infanto-juvenil, un hospital de dia d'adults, una llar residència oberta i espai multidisciplinari amb una capacitat per atendre a 97 persones. Així doncs, s'oferiran serveis de salut mental, concertats amb Andorra i Catalunya i donarà atenció als ciutadans d'Andorra, Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Robagorça, Alt Urgell, Ripollès, Noguera i Segarra.