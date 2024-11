El centre de salut mental a l’antic seminari de la Seu serà una realitat a final del 2026

Publicat per Cynthia SansAgències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del centre de salut mental que el Bisbat d’Urgell promou a l’antic Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell començaran dilluns. Està previst que els primers treballs consisteixin a enderrocar la part interior de l’ala oest de l’antic seminari, ja que aquesta part de dins de l’immoble es remodelarà, però l’estructura exterior es mantindrà perquè és un edifici històric. Fonts pròximes a la diòcesi van explicar fa uns dies que la setmana passada van fer la reunió de l’acta de replanteig, pas previ i necessari al començament de l’obra. Les màquines, van afegir les mateixes fonts, arribaran durant els propers dies per poder realitzar els primers moviments de terres de manera imminent. El termini d’execució de la reforma, que afectarà tota l’ala oest del seminari, la més propera a l’escola Pau Claris de la Seu, és de dos anys. Així, el centre podria ser una realitat abans del final del 2026.

A l’inici de les obres es va referir ahir el Copríncep episcopal, Joan Enric Vives, que va assenyalar que “per a mi és moltíssima alegria”. “M’hauria agradat començar abans, però a vegades hi ha traves burocràtiques i també calia posar d’acord les diferents administracions que han d’actuar, això ha retardat a treure a concurs quin era el millor projecte”, va dir.

Els andorrans es podran beneficiar d’aquest centre, va asseverar el Copríncep. Vives es va mostrar satisfet en poder tenir aquest equipament perquè ajudarà les famílies a no desplaçar-se a les grans ciutats en cas que hi hagi la necessitat d’ingressar una persona, una situació que “per les famílies és una dificultat gran”. El centre comptarà també amb un centre de dia, pel qual les famílies es “veuran molt alleujades” perquè la persona podrà passar-hi hores, “tenir activitat, tindrà la possibilitat de fer teràpies i podrà fer camí”, va descriure Vives.

El projecte constructiu detalla que el centre tindrà una capacitat màxima de fins a 97 llits d’hospitalització per atendre persones amb problemes de salut mental. Es convertirà així en l’únic centre d’aquest tipus al Pirineu i també donarà servei als municipis del pla que formen part de la diòcesi d’Urgell (Noguera, Segarra, Urgell i Pla d’Urgell) i el Principat d’Andorra. Això evitarà que tant els pacients com els familiars s’hagin de desplaçar fins a centres ubicats lluny dels seus domicilis, la majoria de vegades fins a centres especialitzats de Lleida i Barcelona. També donarà servei com a hospital de dia i consultes.

Les obres aniran a càrrec de la constructora especialitzada en obra pública i construccions civils Urcotex. Segons el projecte, l’actuació no permet modificar els elements originals de les façanes principals de l’edifici. La reforma suposa una inversió de 7.805.903 euros, que se sufragarà amb el llegat de la difunta Maria Dolors Maestre i Pal, veïna de la capital de l’Alt Urgell que va morir el 2010 i que va nomenar hereu únic de les seves propietats el Bisbat de Urgell.

El projecte també compta amb la participació del ministeri de Salut del Govern d’Andorra, ja que el centre atendrà també pacients de l’altra banda de la frontera. El gestionarà Benito Menni Complex Assistencial a Salut Mental (CASM), un grup de centres assistencials concertats amb la Generalitat de Catalunya en mans de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. L’activitat del centre inclourà l’atenció d’adults, nens i joves.

Segons el bisbat d’Urgell, el centre “posarà al servei de la ciutadania de les comarques del Pirineu i Andorra els recursos per ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental i les seves famílies”.