Nou intent de suïcidi a la presó

Un intern de la unitat de preventius va manifestar intencions de llevar-se la vida el divendres a la presó de la Comella, menys de 48 hores després del suïcidi del jove de 28 anys. Aquesta vegada, però, el protocol a seguir en aquests casos es va activar, i el reclús va ser traslladat d'urgència a l'hospital, on se'l va avaluar i atendre, i, una vegada va tornar a la presó, va ingressar en una cel·la de vigilància continuada, segons informen fonts penitenciàries.

El reclús continua al mòdul d'adaptació, on una càmera de videovigilància el controla les 24 hores del dia, sota el seu consentiment, i on rep visites de les infermeres, els psicòlegs i els psiquiatres de la presó. "Aquest protocol s'activa sovint" manifesta Sergi Teixeira, president del sindicat penitenciari andorrà (SPA), però remarca que "alguns dels interns no haurien d'estar a la presó, sinó en centres de salut mental on els poguessin ajudar".

Aquest intent de suïcidi arriba després que el passat dimecres, un jove de 28 anys es llevés la vida a la Comella, posant en dubte els protocols i l'atenció als interns dins de la presó.