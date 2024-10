Interior aprova 4.995 permisos per la temporada d'hivern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Interior ha aprovat avui la nova quota d'immigració per la temporada d'hivern. En total s'aproven 4.995 autoritzacions d'immigració, una xifa que representa un 9,38% menys que les 5.512 autoritzacions aprovades per a la temporada passada. Per fixar la quota, Govern ha tingut en compte la previsió de necessitats de les empreses i els permisos utilitzats durant la temporada anterior, quan se'n van consumir 4.942, de 5.512 disponibles. "S'han calculat unes quotes d'hivern d'un contingent similar al consumit durant la temporada passada" ha remarcat el ministre portaveu, Guillem Casal.

La xifra per aquesta temporada es podrà augmentar, si s'escau, un 30% com és habitual arribant als 6.494 permisos. El termini per la presentació de sol·licituds s'allargarà fins al 31 de març del 2025, mentre que la durada màxima de les autoritzacions serà fins al 4 de maig de l'any vinent.

Del total d'autoritzacions, 2.845 corresponen al sector hoteler, 1.030 a treballadors de pistes d'esquí i 490 a establiments hostalers de les pistes. La resta es dividiran entre 445 en comerços, 110 al sector de neteja i 75 a agències de viatges.

No s'autoritzaran les hores extres als temporers

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat que Govern no autoritzarà les hores extra perquè "no tenim mecanismes de control per controlar-les a hores d'ara" ha apuntat Casal. Per tant, en aquest sentit, la proposta de la CEA queda desestimada. Tot i això, el ministre ha apuntat que "si es fan les modificacions pertinents per introduir els mecanismes de control, la mesura es podria tornar a estudiar".