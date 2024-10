Govern estudia la proposta de la CEA perquè els temporers puguin fer extres en diferents empreses

Publicat per Dani SilvaAgències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha indicat aquest matí que la proposta de la CEA sobre les hores extres dels treballadors temporers "està sobre la taula". La idea de la patronal és que els nouvinguts puguin complementar el seu salari amb més hores tant en el seu sector com en un altre. "No es tracta que treballin més, es tracta que les hores extres que la llei permet fer, les puguin fer a l'empresa que treballen o a una alta empresa", ha aclarit la ministra. No obstant això, des de l'executiu encara no s'ha pres cap decisió al respecte d'una iniciativa que l'USdA ja va rebutjar en la reunió del Consell Econòmic i Social celebrat ahir. "Vam tenir fortes discrepàncies amb la proposta", va manifestar el líder sindical, Gabriel Ubach.

Demanda de l'USdA

Marsol ha parlat també en el discurs d'inauguració de la MIT Summit de l'habitatge i la importància de poder acabar amb els problemes actuals. "L'habitatge és un dels temes que prioritza el ministeri i el Govern en general", ha afirmat.

Demanada per la proposta de l'USdA d'evitar que els pisos deserts augmentin de preu més enllà de l'establert per l'IPC, Marsol ha afirmat que no estan en aquesta fase encara, però no descarten poder treballar-ho. "Ens estem esforçant pel parc públic, que crec que és molt important, i ens estem esforçant amb aquesta llei òmnibus per fer aflorar pisos al mercat", ha recordat, afegint que s'estan preparant per arribar al 2027 amb una línia clara i definida.