Govern ha conclòs l'expedient del vessament de gasoil

L'expedient sobre el vessament de gasoil ha conclòs i ara es procedirà a informar als veïns de la comunitat afectada sobre el resultat d'aquest. Així ho ha informat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal també ha apuntat que l'alternativa per passar l'hivern per aquesta comunitat serà la de substituir la cuba per una altra que permeti fer la mateixa funció.

El vessament de gasoil, que va tenir lloc el passat 1 d'octubre, va provocar que més de 13.000 litres d'hidrocarbur anéssin a parar als rius Madriu i Valira. L'edifici en el que va tenir lloc el vessament és una comunitat veïnal de la carretera d'Engolasters.