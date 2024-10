Més de 13.000 litres es van vessar al Madriu

Publicat per Dani SilvaRedacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Es va recarregar el dipòsit fins a una quantitat total de 4.400 litres. La cisterna era d’una quantitat superior, i es va omplir fins al seu màxim, que era al voltant de 15.000 litres”. Amb aquest aclariment del ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, s’aporten noves dades sobre el vessament d’hidrocarburs de la setmana passada al riu Madriu.

El dipòsit on s’emmagatzemaven els hidrocarburs.Fernando Galindo

Quan els tècnics del ministeri van poder copsar la magnitud del desastre, “quedaven uns 1.500 litres”, va indicar Casal, que van ser buidats per evitar més vessament. D’aquesta manera, prop del 90% de la capacitat de la cisterna que va esclatar, que en el moment del vessament estava plena, va enviar gasoil al riu.

Tal com va explicar el ministre, la propietat va omplir el dipòsit amb 4.400 litres, que era el que faltava per omplir fins a dalt el tanc. La setmana passada, a la mateixa sala de l’edifici administratiu de Govern, Casal va indicar que els 4.400 eren la recàrrega, sense especificar la capacitat total d’hidrocarburs de la cisterna, fet que va donar a entendre que el vessament s’aproximava a aquesta xifra. Tot i no oferir la dada exacta, podria ascendir fins als 13.500 litres.

Tanmateix, Casal tampoc va indicar el temps que s’allargaran els treballs de neteja del riu, tot i destacar que les actuacions dutes a terme fins al dia d’avui “estan funcionant molt bé, malgrat les condicions meteorològiques, que dificulten la decantació de l’hidrocarbur”. D’aquesta manera, malgrat que les sondes a la Borda Sabaté marquen una millora de la situació, encara no està solucionat perquè “queda hidrocarbur al riu, i preveiem que durarà uns dies més”, va afirmar el ministre.

La tasca encomanada als tècnics ministerials continuarà els següents dies, en què es farà prevenció amb un dic per intentar que l’aigua s’alenteixi per poder decantar l’hidrocarbur, “col·locar un decantador d’hidrocarbur, posar barreres o succionar aquest hidrocarbur”, va apuntalar Casal. A més a més, va indicar que “demanarem responsabilitats a aquells que puguin ser responsables d’aquesta situació”, i va remarcar que l’expedient que està preparant l’executiu inclou la revisió de càrregues del tanc.

