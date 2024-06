Decathlon obrirà portes en dos anys en un terreny de la Margineda

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El gegant de la venda de material esportiu francès Decathlon començarà a operar a Andorra a final del 2026, quan està previst que les obres de construcció del nou complex comercial que es projecta a la Margineda estaran acabades. Els tràmits de les llicències per tirar endavant el projecte que han sol·licitat els promotors estaran operatives per començar els treballs passat l’estiu. Cal tenir en compte que les particularitats dels terrenys a Andorra obliguen a fer excavacions, entre d’altres coses per als pàrquings, fet que allarga els terminis de les obres si es compara amb les que han realitzat amb la meitat del temps a la Seu d’Urgell les noves grans superfícies. No és la primera vegada que Decathlon prova d’instal·lar-se al país, però sí que ara és la definitiva. Les desavinences insalvables en els intents anteriors van sorgir perquè Decathlon, filial del grup Mulliez, no va voler franquiciar-se, ja que sempre explota en solitari els centres de venda i distribució de material esportiu que té per tot el món. Una exigència que encaixa a la perfecció amb la idea de negoci dels impulsors del projecte, la família Palmitjavila, vinculada a Andimesa, que l’han concebut de manera que ells llogaran els espais que habilitin al macrocomplex que construeixen seguint les directrius tant de Decathlon com d’Alcampo –també amb presència al complex–, mentre que seran les diferents empreses que s’hi instal·lin les que explotaran els negocis. Decathlon i el potent grup d’alimentació estan controlats per la mateixa família. Els impulsors del projecte han arribat a un acord amb els propietaris del terreny, el Grup Molines, per allargar el lloguer fins a una cinquantena d’anys.