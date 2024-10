Espot posa en relleu la necessitat de l'estand de l'acord a la Fira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha visitat aquest matí l'estand de l'acord d'associació de la Fira, posant en relleu que és "absolutament necessari" disposar d'aquest espai a la Fira per tal d'acostar la informació relacionada amb l'acord a tota la ciutadania. Aquesta, ha apuntat, “és una acció més que volem dur a terme dins de la campanya de comunicació que portarem a terme en els propers mesos amb l’objectiu que els ciutadans estiguin degudament informats sobre aquest projecte de futur per a Andorra”. Espot ha reiterat que “la nostra obligació és que el dia que arribi el referèndum, les persones puguin decidir amb ple coneixement de causa”.

L'estand gira al voltant d’un cub per significar que aquest projecte té diferents dimensions, es pot veure des de diferents perspectives i hi tenen cabuda diferents opinions, amb tres pantalles informatives i una d'entreteniment per als infants