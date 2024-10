El cub interactiu sobre l'acord d'associació s'estrenarà durant la Fira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La fase informativa de l'acord d'associació donarà el tret de sortida aquest divendres coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella. La nova imatge de les accions de comunicació, giraran al voltant d’un cub per significar que aquest projecte té diferents dimensions, es pot veure des de diferents perspectives i hi tenen cabuda diferents opinions, amb tres pantalles informatives i una d'entreteniment per als infants, segons informa Govern. L'estand també comptarà amb dos espais per acollir esdeveniments i tallers i un altre per resoldre consultes de la ciutadania, per part de l'equip de la secretaria d'Estat.

Una d'aquestes cares informatives està protagonitzada per un assistent d’intel·ligència artificial que dona resposta a tots els dubtes que es plantegin sobre l’acord d’associació. Aquesta intel·ligència artificial utilitza el text de l'acord, juntament amb els estudis que s'han realitzat. El cub estarà disponible des del divendres fins al dia de l'acord, on, a partir de la setmana vinent, es situarà al vestibul de l'edifici administratiu de Govern.

Durant els dies de la Fira, l'estand de l'acord oferirà diverses activitats i actuacions, així com un test sobre l'acord i un taller per aprendre a fer cubs de Rubik.

El cub itinerant de pantalles interactives es va adjudicar el 25 de setembre per un import de 174.515 euros a l'empresa Blit Entertainment, SLU.