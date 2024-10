Tor reconeix que la visita de Vives a Portugal va ser en part oficial

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Afers exteriors, Imma Tor, s'ha pronunciat avui sobre la visita de Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, a Portugal. Preguntada sobre el caràcter de la visita, Tor ha expressat que va tenir "un component oficial i pastoral" i que va ser una invitació del president de la República de Portugal per celebrar els 30 anys de relacions diplomàtiques. En aquest sentit, malgrat la possible "tensió" amb l'altre part del Coprincipat que ha plantejat la presidenta del grup parlamentari del PS, Judith Casal, la titular d'Exteriors ha indicat que la part francesa va ser informada de la visita en clau pastoral i que no els consta cap queixa de part seva. Tanmateix, ha insistit en què eminentment la visita va ser pastoral i ha apuntat que "no ens consta que hi hagi cap disposició que impedeixi al Copríncep participar en actes institucionals".