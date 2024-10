Polèmica per la visita de Vives a Portugal

“El president de la república ha rebut avui –per ahir– al Palau de Belém, amb honors militars, el copríncep episcopal d’Andorra, Joan Enric Vives, i l’ha condecorat amb el gran collaret de l’orde de l’Infant D. Henrique”. D’aquesta manera encapçalava un diari portuguès el viatge del copríncep episcopal, carregat de confusió perquè queda l’interrogant de si es tracta només d’una simple visita pastoral de pelegrinatge a Fàtima o també oficial com a cap d’estat. Les respostes són contradictòries, i és que el protocol marca circumstàncies diferents per a cada cas.

Si s’agafa l’agenda oficial del president lusità, Marcelo Rebelo de Sousa, a les 11.30 hores hi figura la “visita oficial de sa excelència reverendíssima i copríncep episcopal d’Andorra, monsenyor Joan Enric Vives i trobada entre els dos caps d’estat”. No hi ha lloc per a una altra interpretació.

Rebelo i Vives pasen revista a la guardia d’honor, ahir a Lisboa.GOVERN / LUSA NOTICIAS

Des del Palau Episcopal de la Seu, el representant personal, Eduard Ibáñez, també es va referir a una visita oficial, mentre que des del Govern es va respondre de manera vaga que es tracta “d’una visita”, sense concretar si Vives ho fa com a cap d’estat o com a arquebisbe.

No es tracta d’una diferenciació fútil, ja que el viatge oficial suposaria que Vives hauria d’anar acompanyat de la part francesa, no Macron (per raons òbvies), però sí del seu representant personal, Patrick Strzoda, que, per cert, deixa el càrrec la setmana que ve. Robert Mauri, director de gabinet de la representació del copríncep francès, va respondre ahir amb diplomàcia. Va admetre que va fer una consulta a l’executiu i que la resposta va ser que el viatge de Vives no és oficial. “Per tant, no ens correspon manifestar-nos i ens cenyim a l’única veu autoritzada, la del Govern, que té la competència en matèria de política exterior”. Mauri va reconèixer que en una visita oficial hauria estat necessària una doble representació, “com històricament s’ha fet sempre”. El director del gabinet, però, va defugir qualsevol polèmica i va donar per correcta la resposta de l’executiu.

“Vam fer la consulta a l’executiu i no podem fer més que acceptar la veu autoritzada”

Robert Mauri, Director del Gabinet





El president va rebre el copríncep episcopal al Palau de Belém, a Lisboa, amb honors militars, seguit de fotografies oficials i la signatura del llibre d’honor. Abans de la reunió, Rebelo de Sousa va condecorar el copríncep amb el gran collaret de l’orde de l’Infant D. Henrique, el grau més alt d’aquest ordre i que atorga el president de la república als caps d’estat estrangers.

La trobada respon a la invitació del president Rebelo i s’emmarca en la commemoració dels 30 anys d’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal, segons un comunicat del bisbat. Va anar presidida de la visita que l’arquebisbe d’Urgell va dur a terme el dia abans al Santuari de la Mare de Déu del Rosari de Fàtima .

El copríncep va estar acompanyat per la ministra d’Exteriors, Imma Tor, per l’encarregada de negocis de l’ambaixada andorrana i per la tercera secretària del ministeri d’Afers Exteriors.