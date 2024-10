Tres botigues estan sent investigades per vendre productes il·legals arran del cas del CBD

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La vista oral del cas del CBD ha destapat una investigació paral·lela. Tres tendes del país estan sent investigades per vendre productes il·legals de cànnabis. Els encausats se’n han assabentat durant el judici d’avui al jove empresonat per portar 565 grams de cànnabis que ell assegura que és terapèutic. Els testimonis havien estat citats a declarar per corroborar la versió del jove, que ha assegurat haver comprat diverses vegades flor de CBD a territori andorrà. Finalment, degut a la causa oberta i a decisió del tribunal, els propietaris dels comerços no han declarat.

Una de les línies de la defensa del jove jutjat ha estat intentar provar l’error de prohibició. És a dir, que el jove no tenia coneixement que estava fent alguna cosa il·legal. Per provar-ho, el noi ha declarat que havia comprat diverses vegades CBD a Andorra.

Per corroborar la versió, la defensa ha preparat diversos testimonis per demostrar-ho, a més dels de les botigues que estan sent investigades. No obstant això, no han pogut declarar res al respecte, ja que el Tribunal de Corts i la Fiscalia han coincidit en que si admetien haver comprat material il·legal estarien incriminant-se i se’ls hauria d’obrir una causa.