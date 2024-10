El CBD incautat al jove empresonat el va comprar un amic

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts celebra aquest matí la primera de les tres jornades del judici contra el jove acusat de tràfic de drogues per entrar amb 565 grams de CBD al país. El processat, empresonat fa un any, ha declarat que el carregament que portava es va comprar sota el nom d’Hector, un amic temporer de l’encausat que no s’ha pogut identificar durant el procés, però que el contingut era per consum propi de l’acusat.

En concret, el material era per tractar l’epilepisa del noi i va estar recomanada per el seu metge habitual a Cantàbria. No obstant això, el doctor no va reflectir la recomanació en cap document, sinó que va ser una conversa informal, segons ha dit el jove.

Al moment de la detenció, el jove portava el CBD en un paquet de missatgeria a un compartiment del maleter i va ser ell mateix qui va indicar que tenia el producte al cotxe.

L'acusat s'enfronta a una petició de la fiscalia de quatre anys de presó, dos de ferms i dos condicionals ja que considera que és autor d'un delicte de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat. El ministeri públic rebutja que els 565 grams que el jove duia quan va ser controlat a la frontera del riu Runner no siguin estupefaents i que tinguessin un ús terapèutic.

La defensa del processat demanarà l’absolució amb el suport d'experts per demostrar que el jove portava CBD que no és tòxic. L'acusat, resident de nacionalitat espanyola, porta un any a la presó de la Comella i s'han denegat totes les peticions de llibertat que ha sol·licitat.