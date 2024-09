Cub itinerant de pantalles interactives amb informació sobre l'acord amb la UE

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estand que la secretària d'Estat d'Afers Europeus tindrà a la Fira d'Andorra la Vella serà el primer lloc on s'instal·larà el cub led de pantalles interactives que el Govern ha contractat per informar a la ciutadania sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. Així ho ha anunciat el ministre portaveu Guillem Casal en la roda de premsa de consell de ministres per explicar el perquè de l'adjudicació per un import de 174.515 euros de les quatre pantalles que avui s'han publicat al BOPA.

Casal ha recalcat que el muntatge oferirà informació detallada i concreta a cada ciutadà sobre el que vulgui consultar i també es vol amb Intel·ligència Artificial atreure l'interès dels més joves. I ha insistit que l'acció forma part de la campanya de comunicació que l'executiu està fent per donar informació "realista" sobre l'acord que s'ha negociat amb la UE en el procés que s'està seguint per fer públic "el que ens és favorable i el que no" del text. El ministre ha insistit que es traslladarà "informació de primer nivell per a cada ciutadà perquè tingui informació raonada al moment de votar a la consulta".

El ministre ha indicat que el cub led serà itinerant i anirà canviant de lloc perquè s'instal·larà a les diverses parròquies i ha recalcat que el contracte d'adjudicació és fins a l'abril del 2025 però que no es pot deduir que aquesta pugui ser la data del referèndum, perquè la data "no la tenim però la consulta vinculant es farà i la ciutadania haurà tingut accés a la informació", ha asseverat.

L'adjudicació feta a l'empresa Blit Entertainment, SLU que s'ha publicat avui inclou la creació, la construcció, la programació, el manteniment i el muntatge d'un cub de pantalles led.

L'edicte d'adjudicació fixa que el termini d'execució dels treballs és fins al 15 d'abril del 2025 si bé es determina que podrà ser renovat previ acord del Govern fins a la celebració de la consulta ciutadana sobre l'acord d'associació i, com a màxim, fins al 15 de desembre del 2025.